Man (18) overleden aan gevolgen bedrijfsongeval

WIJCHEN - Een 18-jarige man uit Wijchen die donderdag ernstig gewond raakte bij een bedrijfsongeval in zijn woonplaats, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie vrijdag.

De man raakte bij werkzaamheden bij M&M Containerservice aan de Christiaan Huygensstraat bekneld en moest door hulpdiensten worden bevrijd. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Daar overleed hij.