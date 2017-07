Eigenaar varkensschuur 'helemaal kapot' van grote brand

ERICHEM - De eigenaar van de varkensschuur in Erichem die donderdagavond helemaal afbrandde, is kapot van het drama. Dat vertelt een woordvoerder van de familie Straathof. De 20.000 varkens in de schuur overleefden de brand niet en er kwam asbest vrij.

'De eigenaar van het bedrijf was in Hongarije toen de brand uitbrak', vertelt Jan Voermans. Hij praat namens de familie, omdat die nu niet in staat is het verhaal zelf te doen. 'Ze zijn er helemaal kapot van en hebben al hun energie nodig om zich met de nasleep van brand bezig te houden.' De eigenaar is meteen op het vliegtuig gestapt en komt vrijdagmiddag aan. Zijn zoon is bedrijfsleider en was gisteren meteen ter plaatse.

Een vrachtwagenchauffeur die na werktijd varkensvoer kwam lossen ontdekte de brand. Hij zag vlammen uit het dak komen en belde meteen de hulpdiensten. Zelf kon hij nog net wegkomen. 'Maar hij reed per ongeluk een doodlopende weg in die daarna werd afgesloten door brandweerwagens', vertelt Voermans. 'Hij heeft daarom op die weg moeten overnachten. Hij bleef wel ongedeerd.'

Razendsnel

Toen de hulpdiensten aankwamen verspreidde het vuur zich razendsnel. De dieren waren niet meer te redden. Er zaten veel brandbare materialen in de schuur. 'Zo was de dakisolatie van pur-schuim', aldus de woordvoerder. 'Dat brand als een gek. En er lagen dus asbestplaten op het dak. Die moesten nog verwijderd worden.'

Hoe de brand ontstaan is weet de eigenaar ook niet. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Er zouden geen bijzondere werkzaamheden zijn geweest die dag.

Kadavers moeten er snel uit

Een groot probleem is dat de kadavers van de varkens snel uit de restanten van het pand gehaald moeten worden. Maar volgens Voermans kunnen ze het gebouw nog niet in, omdat het niet duidelijk is of dat veilig is. 'Die beesten gaan enorm stinken als ze gaan ontbinden, dus ze moeten eruit. Maar ze zitten natuurlijk ook onder de asbest. Weghalen gaat dus niet zomaar.'

