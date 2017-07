BMX'er Van der Valk uitgeschakeld op WK

NEEDE - De Needse BMX’er Monique van der Valk is donderdag uitgeschakeld op het WK in het Amerikaanse Rock Hill. In de 1/8e finale eindigde ze als vijfde, waardoor een plek in de kwartfinale is verkeken.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De 15-jarige Van der Valk zat in eerste instantie voorin. Ze reed een poos op de eerste en derde positie, maar ze werd vervolgens ingesloten door andere rijders. Daarmee ging ze als vijfde over de eindstreep en stopt het WK voor de Needse BMX’er.



Ook de Lichtenvoordse Jelle van Gorkom komt nog uit op het WK in Rock Hill. Zijn deelname was nog onzeker doordat hij twee vingers brak, maar hij kan toch deelnemen in South Carolina.