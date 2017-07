Omgeving rond megastal afgezet, brandweer druk met nablussen

ERICHEM - Er wordt vrijdag onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand in een megastal in Erichem, bij Geldermalsen. Bij die brand kwamen donderdag alle 20.000 varkens om het leven.

De omgeving rond de stal is vrijdagochtend afgezet. Er wordt nog nageblust door de brandweer. Het sein brandmeester is al gegeven, maar op sommige plekken laait het vuur het nog op.

Als de brand helemaal uit is en alle varkens zijn weggehaald, begint het onderzoek naar de oorzaak. Volgens onze verslaggever waren de varkens waarschijnlijk al dood voordat er rook in de stal was. De zuurstof was er namelijk al uit.

Het is een grote ravage in de omgeving van de stal. De woning bij de stal is met linten afgezet. Ook zijn er houten schotten voor de deuren geplaatst.

Asbest

Bij de brand kwam asbest vrij. Die deeltjes liggen op diverse plekken in de omgeving. Deze worden vandaag opgeruimd. Er zijn meerdere wegen rond Erichem afgesloten om dat werk te kunnen doen.

Volgens de brandweer zijn bij de geitenboerderij die naast de megastal ligt geen gevaarlijke concentraties gemeten.

Beelden van de brand, van gisteravond:

Zie ook: