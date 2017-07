Strenge regels rond duel Oranjeleeuwinnen in Doetinchem

DOETINCHEM - Er gelden zaterdag strenge regels in Doetinchem rondom de kwartfinale van de Oranjeleeuwinnen op het Europees Kampioenschap. Zo vraagt de organisatie tassen thuis te laten en wordt de wijk rondom De Vijverberg afgesloten voor verkeer.

De wedstrijd van het Nederlands dameselftal tegen Zweden is uitverkocht. Doetinchem verwacht dan ook een invasie van Oranjefans in het centrum van de stad te mogen verwelkomen. Om de toestroom in goede banen te leiden hebben alle bezoekers een mail gekregen met instructies om te parkeren op de daarvoor bedoelde locaties en gebruik te maken van pendelbussen. Parkeren rond het stadion is niet mogelijk.



Bij het stadion worden tassen gecontroleerd, de organisatie vraagt om oponthoud te voorkomen dan ook geen tassen mee te nemen. Bezoekers van de wedstrijd moeten bovendien hun ticket printen, want scannen vanaf een smartphone is niet mogelijk. Net als bij De Graafschap is een biertje drinken op de tribune er niet bij, alcoholgebruik is net als roken verboden.



De Fanzone aan de IJsselkade, waar maximaal 8000 fans voor én tijdens de wedstrijd welkom zijn, gaat om 12.00 uur open.

