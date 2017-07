Bert is net 59 jaar geworden en begint als ondernemer

DOETINCHEM - Het was altijd al een wens en vandaag komt die uit. Bert Brinks opent zijn eigen modelbouwwinkel in Doetinchem.

Donderdag werd de kersverse ondernemer 59 jaar en het opengaan van zijn eigen zaak is het mooiste cadeau. Brinks: 'Dit idee had ik al twintig jaar in mijn hoofd zitten. Vorig jaar werd ik werkloos en toen heb ik gedacht: ik ga eens kijken of het haalbaar is.'

Hij vervolgt: 'Als je eind vijftig bent, kom je bijna nergens meer aan de slag. Ik ben topfit, maar als je mijn leeftijd hebt wordt het lastig iets nieuws te vinden.'

De winkel van Brinks is een echte speciaalzaak. 'Ik verkoop kleine beginnersdoosjes tot hele grote pakketten met wel 2000 onderdelen. Het varieert van auto's tot vliegtuigen. En nee, ik heb geen treinen want daarvoor zit een andere speciaalzaak in Zelhem', aldus Brinks.