De Treffers oefent tegen PSV

GROESBEEK - De Treffers speelt zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen PSV in Eindhoven. De ploeg van trainer Anton Janssen treedt op trainingscomplex De Herdgang aan tegen een team met reserves van het eerste en enkele spelers uit Jong PSV.

Er stond in eerste instantie voor De Treffers een oefenwedstrijd tegen UDI'19 op de rol, deze wedstrijd wordt op een later moment alsnog gespeeld. Een datum daarvoor is nog niet gevonden.

De wedstrijd in Eindhoven is niet toegankelijk voor het publiek. De Treffers is bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Groesbekers, die door oud-PSV'er Anton Janssen worden gecoacht, spelen ook komend seizoen in de Tweede Divisie.