Steekpartij Nijmegen; slachtoffer gered door vrouw

NIJMEGEN - Donderdagavond is er een persoon neergestoken in winkelcentrum Nijmegen Dukenburg, meldt de politie. Het slachtoffer liep een slagaderlijke bloeding op.

Na de steekpartij bood een vrouw de eerste hulp. Volgens de politie is het dankzij haar dat het slachtoffer het heeft overleefd. Het gaat naar omstandigheden goed met het slachtoffer. De politie is op zoek naar de vrouw die hulp bood.

Over de dader is weinig bekend. 'In verband met het onderzoek kunnen wij geen vermeldingen doen omtrent de dader.' Volgens mensen op Twitter was er nog de hele avond veel politie in het winkelcentrum aanwezig.