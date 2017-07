Ex-NEC'er Bram Nuytinck naar Udinese

UDINE - Bram Nuytinck gaat in de Serie A voetballen. De 27-jarige verdediger van Anderlecht, die daar een contract had tot 2018, heeft getekend bij Udinese. Dat bevestigde Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck donderdag.

Nuytinck begon als 8-jarige bij Juliana'31 in Malden. Na een paar jaar maakte hij de overstap naar NEC, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij speelde in Nijmegen drie seizoenen in het eerste.

In 2012 tekende hij bij Anderlecht, waar toen John van den Brom nog trainer was. Afgelopen seizoen werd de club voor de 34ste keer kampioen van België. Met de transfer naar Udinese is naar verluidt 3 miljoen euro gemoeid. NEC kan vermoedelijk een opleidingsvergoeding verwachten.