Nieuwe MTB-routes in gemeente Berg en Dal

NIJMEGEN - Er komen nieuwe mountainbikeroutes in en rond de bossen van Groesbeek. Het gemeentebestuur van Berg en Dal is akkoord gegaan met de beschikbaarstelling van 10.000 euro om de routes te kunnen realiseren.

Ook de gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar zijn van plan om geld ervoor uit te trekken. De provincies Gelderland en Limburg willen eveneens geld voor de nieuwe routes reserveren. De totale kosten worden geraamd op 120.000 euro.

De huidige MTB-routes in het Rijk van Nijmegen gaan deels over bestaande bospaden, wat de nodige overlast oplevert voor andere gebruikers.

Uit het hele land

Mountainbikers uit het hele land weten het Rijk van Nijmegen te vinden en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Ook het aantal mountainbikers uit de regio dat in de bossen bij de stad fietst, groeit gestaag.

Door de samenwerking met de regiogemeenten kan de langste aaneengesloten MTB-route van Nederland ontstaan. Het is de bedoeling dat de nieuwe mountainbikeroute in januari 2019 klaar is.