Kun jij hem aan, deze burger van een halve meter?

ARNHEM - Misschien niet de mooiste of de allerlekkerste burger, maar het is wel de grootste uit de regio. Tenminste, als we Jens Blokland van MeeM Eten en Drinken moeten geloven. Hij bedacht een burger van een halve meter hoog en die staat nu op zijn menukaart.

'Ik wilde eigenlijk een keer iets leuks doen in mijn burgerrestaurant', vertelt Blokland. 'Je ziet overal "mooiste hamburger dit, lekkerste hamburger dat", maar dat is niet meetbaar. Ik kan namelijk ook over mezelf zeggen dat ik de lekkerste burger heb. Daarom wilde ik iets maken waarvan je het gewoon kan zien. Ik heb de grootste burger van in ieder geval de regio. En misschien ook wel van Nederland.'

De burger is groot, maar wat zit er eigenlijk allemaal op? Nou, hier komt het:

Vijf hamburgers à 150 gram per stuk

10 keer bacon

Cheddarkaas

Sla

Tomaten

Augurken

Uienringen

Eigen gemaakte saus

Durf jij hem aan? Hij is sinds donderdag te bestellen. 'Ik ben benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Ik hoop niet dat veel mensen hem tegelijk gaan bestellen, want het is ook wel een klus om hem te maken', aldus de eigenaar.

In 20 minuten op?

De burgertent daagt iedereen uit om de burger binnen 20 minuten op te eten. Dan is hij namelijk gratis, maar dat is een behoorlijke klus. Overigens heeft Blokland dat zelf nog niet geprobeerd. 'Ik moet dat nog wel doen, maar daar moet ik even de tijd voor nemen en niet zoveel eten op een dag.'