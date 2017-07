20.000 varkens dood na grote brand bij Erichem; asbest neergekomen in omgeving

ERICHEM - Bij een brand in een megastal in Erichem, bij Geldermalsen, zijn alle 20.000 varkens omgekomen. De brandweer heeft nog niet het sein 'brand meester' kunnen geven, maar de rook wordt minder.

UPDATE: Onderzoek naar oorzaak brand in megastal, omgeving afgezet

In de omgeving van de schuur is asbest neergekomen. Volgens de brandweer gaat het om een hectare rondom de schuur. De roetdeeltjes zijn veel verder terechtgekomen, onder meer op camping de Vergarde. Uit metingen blijkt dat dit geen asbest is.

Er werd tot twee keer toe een NL-Alert verstuurd. Bewoners in de omgeving werd aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Na 21.00 uur meldde de veiligheidsregio dat dit niet meer hoeft als het niet meer stinkt en de rook is weggetrokken.

Op de camping Vergarde was het schrikken toen de rook overkwam.

21.20 'We konden de rook vanaf 20 kilometer zien'

21.05 Het sein brand meester kan nog niet worden gegeven. De rook lijkt wel minder te worden.

20.55 In de omgeving van de schuur is asbest neergekomen. Volgens de brandweer gaat het om een hectare rondom de schuur. De roetdeeltjes zijn veel verder terechtgekomen.

20.50 Van de schuur is weinig over.

20.46 Er is een tweede NL-Alert verstuurd door de veiligheidsregio met nogmaals een oproep om de roetdeeltjes niet op te pakken.

20.45 Volgens een verslaggever wordt de rook minder, maar zijn er nog wel vlamhaarden te zien.

20.40 Op camping Vergarde zou een musicalvoorstelling worden gehouden, die is niet doorgegaan. De brandweer heeft aangegeven dat de plek geventileerd moet worden. De tent blijft vanavond leeg.

20.33 Op diverse plaatsen zijn roetdeeltjes terechtgekomen. Raak die niet aan, zegt de veiligheidsregio. Er wordt onderzocht of het om asbest gaat.

20.30 De campinggasten worden geadviseerd om niet in de tent te gaan liggen. Een caravan kan wel.

20.22 Alle 20.000 varkens zijn om het leven gekomen, laat de veiligheidsregio weten.

20.10 De brandweer laat weten dat het om 20.000 varkens gaat. De meeste dieren hebben het niet overleefd. De brand is inmiddels ingesloten en er is geen kans meer op uitbreiding.

20.00 Op camping de Vergarde in Erichem liggen veel roetdeeltjes. 'Er zitten flinke exemplaren bij.' De deeltjes zijn meegenomen voor onderzoek.

19.53 Beelden van de brand.

19.48 Door de brand komt er nog steeds veel rook vrij.

19.45 Bij de brand komt mogelijk asbest vrij, dat wordt nu onderzocht door de brandweer. 'Raak de roetdeeltjes niet aan', aldus de woordvoerder.

19.39 De brandweer is nog volop op bezig om de brand onder onder controle te krijgen.

19.30 De rook is inmiddels wit geworden. Of er asbest is vrijgekomen is nog niet bekend, vertelt de woordvoerder op Radio Gelderland.

19.25 De brand is nog niet onder controle.

19.20 De grond bij een camping in de buurt ligt vol met roetdeeltjes. De kampeerders moeten binnen blijven of naar het hoofdgebouw. 'Raap de vrijgekomen roetdeeltjes niet op.'

19.10 Cameraman Bart Meesters zegt dat hij buiten nog geen varken heeft gezien. Hoeveel varkens er binnen zijn, is nog onbekend.

19.05 De brandweer verricht metingen. Blijf uit de rook, raak geen roetdeeltjes aan, zegt de veiligheidsregio.

19.00 Beeld van de brand.

18.55 Het lijkt er op dat niet alle dieren gered kunnen worden, dat bevestigt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoeveel dieren er nog binnen zijn is niet duidelijk. 'Die details hebben we echt nog niet.'

18.50 De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 2. Dat houdt in dat het incident gevolgen heeft voor de omgeving.

18.40 De lucht boven Ochten is gitzwart.

18.35 De brand in Erichem is ook vanuit Wageningen en Ede te zien.

18.30 Er is een NL-Alert verstuurd. 'Blijf uit de rook en ga naar binnen.'

18.20 'Mensen moeten echt naar binnen en ramen en deuren moeten gesloten worden. Er komt echt veel rook vrij, die trekt voornamelijk naar Erichem', aldus een woordvoerder. De brand zou woeden bij varkensbedrijf dat eerder De Knorhof heette.

In de schuur waren zover bekend geen personen aanwezig.

18.00 Verslaggever Justus Leerling is in Erichem en ziet veel brandweerauto's naar de brand toe rijden.