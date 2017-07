Siri Worm: heel pijnlijk dat ik nu ook het EK moet missen

DOETINCHEM - Het EK voor vrouwen is in volle gang, maar voetbalster Siri Worm uit Doetinchem ontbreekt. Ze viel op het laatste moment af. 'Verschrikkelijk is dat.'

De verdedigster, geboren en getogen in Doetinchem, was medio april nog wel aanwezig bij de oefeninterland op De Vijverberg maar kreeg toen geen speeltijd van bondscoach Wiegman. Ook bij de voorbereiding op het EK in eigen land was ze betrokken, maar uiteindelijk kon de voormalig speelster van FC Twente thuisblijven.

'Heel pijnlijk'

'Het was heel pijnlijk, ook omdat ik het WK al niet kon spelen door een knieblessure. Dan ben je vooral bang dat het je weer overkomt. Maar je kunt er ook niet te lang mee blijven zitten. Ik moet wel zeggen dat ik de eerste wedstrijden niet heb gekeken. Dat was toch te moeilijk hoewel ik op dat moment ook net druk was met het afronden van mijn scriptie', vertelt Worm.

Transfer naar Everton

Ze haalde haar Bachelor Informatie en Communicatie binnen en verraste ook nog eens met een prachtige transfer naar Everton. Een pleister op de wond voor Worm. 'Dat maakt wel veel goed, maar het allerliefste had ik nu natuurlijk op dit EK gestaan. Ik heb het er best moeilijk mee gehad. Aan de andere kant ben je ook supertrots op die meiden. Ik wil natuurlijk ook het succes zien en ben lange tijd onderdeel geweest van alles.'

Zaterdag staat Oranje op De VIjverberg, het stadion waar Worm jarenlang kwam om De Graafschap aan te moedigen, tegenover Zweden. 'Ik verwacht een lastige wedstrijd en een superspannende kwartfinale. Ze zijn fysiek sterk en een beetje vergelijkbaar met Noorwegen en Denemarken. In Portugal hebben we, toen ik er ook nog bij was, nog met 1-0 van ze gewonnen. Met het thuispubliek achter Nederland verwacht ik een positieve werking', aldus Worm.

Ambassadrice van Doetinchem

Ze zal zaterdag wel aanwezig zijn op De Vijverberg. 'Ik kan mijn rol als ambassadrice van Doetinchem nu ook beter invullen en op die manier nog een andere bijdrage leveren en mij profileren in die rol. Ik hoop dat er door dit succes nog meer respect komt en vrouwenvoetbal zich verder blijft ontwikkelen. Het is al heel positief dat grote sporters zich op een goede manier hebben uitgelaten over ons.'

Binnenkort wacht Liverpool waar ze gaat wonen. Ze kijkt er enorm naar uit. 'Een nieuw avontuur waar ik wel aan toe was en dat op een goed moment komt. Ik kan mijzelf weer verder ontwikkelen en misschien weer terugkeren in Oranje. Het is bizar hoe de faciliteiten zijn bij Everton. Niet te vergelijken met bij ons in Nederland. Ik heb er ontzettend veel zin in', besluit Worm.