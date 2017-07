Supporters van alle eredivisieclubs steunen protestactie Vitessefans

ARNHEM - Alle supportersverenigingen van de eredivisie steunen de protestactie van Vitessefans tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal op 5 augustus.

Eerder besloten de Vitesse-supporters om niet af te reizen naar de wedstrijd in De Kuip omdat de Arnhemse fans slechts 1200 kaarten konden krijgen en er ook een verplichte buscombi werd opgelegd. Op initiatief van de Supportersvereniging Vitesse zal er wel een protestactie worden gehouden vanuit De Kuip. Deze zal worden gesteund door supportersverenigingen van alle in de eredivisie spelende clubs. En ja, ook Feyenoord zal de protestactie ondersteunen.

'Onredelijke kaartverdeling kan iedereen treffen'

'Omdat de onredelijke kaartverdeling in de toekomst alle eredivisieclubs en haar supporters kunnen treffen als ze bekerwinnaar worden, hebben de supportersverenigingen van alle eredivisieclubs hun sympathie uitgesproken en zich solidair verklaard aan de protestactie van de Vitesse-supporters welke op 5 augustus in het uitvak in De Kuip zichtbaar zal zijn', zo zegt de Arnhemse supportersvereniging.

Wat de protestactie precies inhoudt, is nog niet bekend.