Kermisongeluk: Needse bouwer zag attractie al jaren niet meer

NEEDE - De Needse bouwer van de kermisattractie in Amerika, waar een dodelijk ongeluk mee gebeurde, heeft de attractie al jaren niet gezien. 'Het onderhoud wordt gedaan door de exploitant. Meestal in overleg met ons, maar ik heb hem de afgelopen jaren niet gezien', vertelt projectleider Albert Kroon.

Het bedrijf KMG in Neede leverde de attractie een kleine twintig jaar geleden af. Woensdag ging het mis in de stad Columbus. Een deel van de attractie brak af, een 18-jarige jongen kwam om het leven. 'Wat de precieze stand van de attractie is weet ik niet. En we weten ook niet wat het ongeluk heeft veroorzaakt, we hopen dat dat snel definitief wordt.'

Kroon schrok toen hij de beelden zag. 'Het zijn schokkende beelden, dit is niet waar wij voor staan.' Inmiddels heeft de fabrikant met bijna alle exploitanten van dezelfde attractie contact gehad om te vertellen dat de attractie voorlopig stilgelegd moet worden. 'Het zijn er in totaal 42, ik denk dat we ondertussen iedereen aan de telefoon hebben gehad. We hebben gezegd dat alle attracties van dit type even moeten worden stilgelegd tot we weten wat er gebeurd is.'

