Beste plekken Nederland - Zweden zijn voor John en Ewald: op het veld

DOETINCHEM - In een uitverkocht stadion de Vijverberg in Doetinchem voetballen de Nederlandse dames zaterdagavond tegen Zweden. Nu de dames de kwartfinale hebben bereikt, willen veel mensen de wedstrijd live meemaken, maar er zijn dus geen kaarten meer te koop. John Geerdink uit Eerbeek en Ewald Jansen uit Dieren zitten vanavond wel in de Vijverberg, helemaal vooraan op het veld zelfs. De twee vrijwilligers zijn officieel velddragers, aangesteld door de UEFA.

'Ja dat is kicken hoor. Gewoon op een stoel, op het veld zitten wij helemaal vooraan', zegt John enthousiast. De twee mogen het veld op als een speelster door een blessure van het veld af gedragen moet worden.

Evenementen en sportwedstrijden

John en Ewald zijn vaker te vinden bij evenementen en sportwedstrijden. Op die manier kwamen de twee ook aan deze leuke klus. 'Ik hielp mee als vrijwilliger bij het NK Wielrenen in 's-Heerenbergh een paar maanden geleden. Toen gaf iemand mij de tip om me ook hiervoor aan te melden. Dat heb ik gedaan. Na het invullen van heel veel papieren mocht ik komen. De eerste twee dagen zijn we allround bezig geweest, de boel een beetje opbouwen. Nu gaan we dus aan de slag als velddrager.'

Weer van het veld af

John weet wat er van hem wordt verwacht. In 2002 was hij ook al velddrager bij het EK onder de 21 in Nijmegen: 'Ik ben toen één keer het veld op gegaan met de brancard, maar we moesten er toch weer af van de scheidsrechter.'

Deze keer heeft John het goed voor elkaar. Zo is hij ook aanwezig bij de halve finale en finale in Enschede op 3 en 6 augustus. Of de Oranje Leeuwinnen daar dan ook bij zijn is nog maar de vraag volgens John. 'Ik denk dat Nederland verliest met 1-2. Ik heb die Zweedse dames zien spelen en die zijn echt goed. Zij hebben een hele sterke ploeg.'

Geen kaarten meer

De populariteit van de Nederlandse voetbalsters is inmiddels enorm gegroeid. Ruim 2,3 miljoen kijkers zagen hoe de Oranje Leeuwinnen zich naar de kwartfinale speelde in de laatste poulewedstrijd. 12.600 toeschouwers zullen vanavond de kwartfinale tegen Zweden op de Vijverberg in Doetinchem live bekijken. De wedstrijd is dus uitverkocht.

Zie ook: Sfeervol Doetinchem toneel van kwartfinale Nederland - Zweden