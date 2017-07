Gemeente helpt dromen uitkomen

HARDERWIJK - Harderwijk stelt volgend jaar een Geluksroute in. 75 Harderwijkers krijgen 450 euro voor iets waarvoor zij een passie hebben en wat hen duurzaam gelukkig zal maken.

Alleen inwoners die een chronische ziekte of beperking hebben, in een sociaal isolement verkeren en/of een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor de Geluksroute, zo laat wethouder Gert Jan van Noort donderdag weten.

Wethouder van Noort geeft als voorbeeld een vrouw in een rolstoel die in de schuldsanering zat. Kunst is haar passie, maar ze had geen geld voor kwasten, een ezel en verf. Door de Geluksroute kan ze haar passie toch volgen.