90-jarige Anne koningin van de Zevenaarse tennisbaan

ZEVENAAR - 'Als je het veld op gaat met het idee dat je tegen een 90-jarige gaat tennissen en voorzichtig gaat spelen, dan verlies je gewoon van haar', zegt Eddie Hensen, voorzitter van de Zevenaarse tennisvereniging De Rackets. Hij doelt op de wedstrijdjes die hij speelt tegen Anne Mijer-Tamis.

Mevrouw Mijer is vandaag 90 jaar geworden en tennist nog minimaal drie keer per week. 'En ik fiets, ik dans en loop', voegt ze er direct aan toe. Als je deze dame over de tennisbaan ziet bewegen, dan geloof je echt niet dat ze negentig is geworden. Haar snelheid en voetenwerk zijn bijzonder goed.

'Ik heb het geluk dat ik de drie G's heb', zegt ze. 'De Gunst van de hemel, de Gezondheid en de Gretigheid'. Maar daar alleen red je het niet mee. 'Nee hoor, je moet een gezond en regelmatig leven leiden'. En wie denkt dat ze na een partijtje tennis rustig op een stoel gaat zitten koffie drinken, die heeft het mis. 'Nee hoor, ik ben heel actief'.

Vandaag speelt ze samen met Truus. 'Dat doen we vaker', zegt Truus. 'Maar ik speel ook wel eens tegen haar en dat is echt heel erg lastig, dan moet je echt hard rennen, want ze kan gemene balletjes geven'.