Intussen in de Pacific: John F. Kennedy toont zich al vroeg presidentieel

ARNHEM - Op 8 augustus 1943 pikt een Amerikaans marineschip een groep drenkelingen op van het kleine eiland Olasana, onderdeel van de Salomonseilanden. Onder hen is luitenant John F. Kennedy, commandant van de motortorpedoboot PT-109 die na een aanvaring met een Japanse kruiser was gezonken.

Kennedy was vanaf begin 1943 commandant van de PT-109, waarbij PT staat voor patrouille torpedoboot. Daar had hij veel voor moeten doen, want hij was al eerder door de Amerikaanse marine afgewezen vanwege chronische gezondheidsklachten en een rugblessure die hij in zijn studententijd aan een potje American Football had overgehouden. Dankzij zijn vader's politieke connecties kreeg hij toch een voet tussen de deur bij de marine en meldde hij zich eind 1942 vrijwillig aan voor dienst op de torpedoboten.

Kennedy aan boord van 'zijn' PT-109 - publiek domein

Die hadden als taak om 's nachts Japanse konvooien aan te vallen en zo veel mogelijk schepen tot zinken te brengen. Kennedy werd eind 1942 commandant van zijn eigen boot; de PT-109. Zijn operatiegebied waren de wateren rond de Salomonseilanden in het westelijk deel van de Stille Oceaan.

Schipbreukeling

Tijdens een van die aanvallen, in de nacht van 2 augustus 1943, wordt de boot van Kennedy geramd door een Japanse kruiser en vliegt in brand. Twee bemanningsleden komen op en twee raken zwaargewond. Kennedy haalt een aantal drenkelingen eigenhandig boven water en de 11 overlevenden hangen een groot aantal uren aan het omgeslagen wrak. Daarna zwemt de groep, de gewonden op een zelf geknutseld vlot met zich meevoerend, naar een nabijgelegen eiland. Daar houden ze zich in leven op een dieet van water en kokosmelk en -noten, met hulp van eilandbewoners die zich over de drenkelingen ontfermen. Dagen- en nachtenlang probeert Kennedy tevergeefs de aandacht van passerende Amerikaanse schepen te trekken.

Schil kokosnoot brengt redding

De drenkelingen worden uiteindelijk gered nadat Kennedy twee eilanders een boodschap heeft meegegeven die hij in de schil van een kokosnoot had gegraveerd. De boodschap wordt door de eilanders per kano naar de dichtstbijzijnde Amerikaanse marinebasis gebracht, waarna Kennedy en zijn mannen worden opgepikt.

Kennedy bewaarde de schil van de kokosnoot en liet er een presse-papier van maken. Die kreeg later een plek op zijn bureau in The Oval Office in Washington - foto publiek domein

Kennedy werd, na in het marinehospitaal te zijn behandeld aan zijn rug, onderscheiden voor zijn moed en leiderschap met de Marine Corps Medal en kreeg, zoals iedere oorlogsgewonde, een Purple Heart.