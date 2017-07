Voetbalhumor: Graafschap-spelers halen grap uit met auto van trainer

Foto: REGIO8

ULFT - Trainer Henk de Jong van De Graafschap is donderdagmiddag aangepakt door zijn eigen spelers op het trainingskamp in Epe. De selectie had zijn auto in folie en wc-papier gewikkeld. De nuchtere Fries kon er wel om lachen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Godsamme, wat een dikke smeerlappen. Dit kan toch niet!', reageerde De Jong lachend in een video van De Graafschap. 'Die rotjongens… Wat kunnen ze mij kwaad maken. Nee, fantastisch. Ik laat hem gewoon staan.' De video van De Graafschap op Twitter: Of de trainer het zijn spelers betaald gaat zetten, is nog niet bekend.