Actie van kerken tegen 'zondige' feesten heeft geen succes

ELSPEET - De gemeente Nunspeet kan niet veel met klachten van kerkgangers uit Elspeet over muziekfeesten in het dorp.

De kerken waren een actie begonnen tegen de in hun ogen 'zondige' muziekfeesten in het dorp. Leden werden opgeroepen om een protestbrief te sturen naar de gemeente Nunspeet.

De actie was volgens het Reformatorisch Dagblad een initiatief van de hervormde gemeente, de hersteld hervormde gemeente, de gereformeerde gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland en de oud gereformeerde gemeente in Nederland.

Daarin vroegen ze aan de gemeente om geen vergunningen meer te verlenen aan de feesten omdat de muziek en bijbehorende teksten geen christelijke inhoud hebben. Ook waren ze bezorgd over het geluidsvolume en het alcoholgebruik tijdens zulke evenementen.

De gemeente Nunspeet zegt zich aan de richtlijnen te houden die gelden voor dergelijke evenementen. Het advies van de gemeente aan de kerken is om met de organisatoren van de feesten in gesprek te gaan.