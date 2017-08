Normandië: de Duitsers werken zich stevig in de nesten

MORTAIN - Op 7 augustus starten de Duitsers in Normandië hun laatste grote offensief tegen de geallieerden. De aanval moet de Amerikanen, die vanuit het westen naar het noorden oprukken terugdringen en het Amerikaanse front splijten, zodat eenheden die inmiddels Bretagne zijn ingetrokken worden afgesneden van de legers op het Normandisch schiereiland Cotentin. Met de aanval graven de Duitsers uiteindelijk hun eigen graf in Normandië, maar dat zal later blijken.

Operatie Lüttich (Luik) is de naam van het offensief. Met opzet gekozen en een verwijzing naar de Duitse succesvolle inname van de zwaar gefortificeerde Belgische stad Luik in 1914. Een herhaling van zo'n succes zou mooi zijn, maar ondanks dat de massale en door honderden tanks gesteunde aanval in eerste instantie terreinwinst opleverde, stokte de Duitse opmars op taai geallieerd vezet bij Mortain (gele stip op kaart hieronder) ten oosten van de kustplaats Avranches. het eigenlijke Duitse doel. Reden waarom de geallieerden spreken over de Slag om Mortain.

De Duitse wig in het geallieerde front: omsingeling is onafwendbaar - kaart publiek domein

En terwijl de Duitse aanval vastloopt, rukken de Amerikanen aan de zuidkant van de Duitse wig op richting het noorden. Canadese en Britse troepen die vanuit de richting Caen naar het zuiden trekken, sluiten de Duitsers vanaf het noorden in en de Duitse aanvalsmacht raakt lelijk in de tang.

Amerikaanse soldaten bekijken de schade die door hun jachtbommenwerpers is aangericht - publiek domein

Daarbij komt dat de Duitse grondtroepen geen enkele steun krijgen vanuit de lucht, waardoor de Amerikaanse jagers vrij spel hebben en de Duitse colonnes zwaar bestoken. Na de slag claimden de piloten zo'n 200 Duitse tanks te hebben uitgeschakeld.

De strop wordt dichtgetrokken

De in het nauw gebrachte Duitsers trekken zich terug richting het noorden over een steeds smaller wordende strook die vanuit het noorden door de Britten, Canadezen en Polen en vanuit het zuiden door de Amerikanen wordt afgeknepen. Wat begon als een beoogd succesoffensief, eindigt op 12 augustus als de voortdurend bestookte Duitsers wanhopig proberen te ontsnappen uit de geallieerde tang in een verwoestende slag om de Zak van Falaise.

Parijs binnen handbereik

Na de slag bij Mortain en de daaropvolgende confrontatie bij Falaise ligt voor de geallieerden de weg naar Parijs wagenwijd open. De gedemoraliseerde Duitsers weten niet hoe snel ze weg moeten komen.

De precieze slachtofferaantallen van operatie Lüttich zijn niet bekend. Schattingen ramen de Amerikaanse verliezen op tussen de 2000 en 3000 doden. De Duitsers staan nog veel zwaardere verliezen te wachten als het net bij Falaise zich sluit. Daarover binnenkort meer.