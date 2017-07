Getroffen pluimveebedrijven door bloedluisschandaal 'richting de 200'

BARNEVELD - De NWVA denkt dat meer pluimveehouders worden geblokkeerd vanwege het bloedluisschandaal dan eerder gemeld. Donderdag zegt een woordvoerder dat het om 100 tot 200 bedrijven gaat. 'En dat aantal loopt eerder richting de 200.'

Een belteam van de NVWA is donderdag en waarschijnlijk ook vrijdag bezig om alle getroffen bedrijven in te lichten dat ze zijn geblokkeerd. Ze mogen geen eieren, mest en kippen vervoeren.

De NVWA hoopt van iedere getroffen pluimveehouder in de loop van volgende week duidelijk te hebben of er Fipronil in de eieren is gevonden. De bedrijven waar het illegale bestrijdingsmiddel niet is aangetroffen kunnen direct weer open.

De bron van het illegale fipronil, dat wordt gebruikt voor de bestrijding van bloedluis bij kippen, is volgens landbouworganisatie ZLTO het bedrijf ChickFriend uit Barneveld.

Geen commentaar

Ook donderdag is het bedrijf niet bereikbaar voor commentaar. Behalve het NVWA onderzoek loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar ChickFriend.

