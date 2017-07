Mondriaan neemt centrum van Winterswijk over

ULFT - Winterswijk kan niet meer om het jubileumjaar van De Stijl heen. Overal in het centrum hangen vlaggen om het ontstaan van de wereldberoemde tekenstijl van Piet Mondriaan te vieren. Bovendien hangen er twee levensgrote doeken op het Raadhuis.

'Mondriaan is eigenlijk Winterswijk, dit is de plek waar hij begon te tekenen en te schilderen. Dit jaar vieren we 100 jaar De Stijl en we zijn heel erg blij dat Winterswijk het zo omarmt', vertelt Judith Kadee, die als directrice van Villa Mondriaan nauw aan het themajaar is verbonden. 'Je ziet het door het hele centrum, Mondriaan heeft voor een eenheid gezorgd. Hij is een beetje van ons, winkeliers doen mee en mensen die naar Winterswijk komen zijn enthousiast. Daar ben ik wel trots op', vult burgemeester Joris Bengevoord aan.

Wereldwijde aandacht

Het themajaar wordt overal in Nederland gevierd, maar weet ook interesse uit het buitenland te wekken. 'Mondriaan is hier begonnen en had Winterswijk als inspiratiebron, dat is eigenlijk heel uniek in de Achterhoek en Nederland', zegt Kadee over het bijzondere karakter van het jubileumjaar. 'De New York Times hebben we zelfs gehaald en je merkt ook dat veel toeristen de weg naar Winterswijk weten te vinden, dus het brengt veel teweeg.'

Naast vlaggen en levensgrote doeken zijn er ook speciale bh’s, kazen en drankjes in de stijl van Mondriaan op de markt.

