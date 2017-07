Daklozenopvang IrisZorg Arnhem onder vuur

ARNHEM - Intimidatie, machtsmisbruik en vuile voorzieningen. Bij de Arnhemse gemeenteraadsfracties van PvdA, SP en Arnhem Centraal zijn meerdere klachten binnengekomen over misstanden bij de daklozenopvang van IrisZorg aan de Remisestraat.

De fracties maken zich al langer zorgen over de daklozenopvang bij Iriszorg. 'Afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers en daklozen, waardoor onze zorgen alleen maar groter zijn geworden', zegt PvdA-gemeenteraadslid Ria de Vries daarover.

'Een aantal medewerkers behandelt de daklozen alsof ze minder waard zijn dan zijzelf', aldus De Vries. 'Ook schrijnende situaties zoals niet mee mogen eten als de daklozen geen geld hebben, al duurt dat dagen lang, zijn aan de orde van de dag. Sommige daklozen werden weggestuurd als de intaker niet aanwezig was. De locatiemanager ontkende dit tijdens het werkbezoek van de raad aan IrisZorg eind vorig jaar. Toch bleven de geruchten hardnekkig doorgaan.'

Gemeente: niets opgevallen bij onaangekondigd bezoek

De PvdA, SP en Arnhem Centraal hebben het college van B&W vragen gesteld over de klachten. De gemeente Arnhem zegt in een eerste reactie regelmatig overleg met IrisZorg te hebben: 'We zijn zelfs zeer onlangs nog onaangekondigd op bezoek geweest en ons is in ieder geval niets opgevallen.'

IrisZorg herkent zich niet in de klachten. 'Mijn medewerkers zijn heel betrokken en werken zich het snot voor de ogen. Er zal ongetwijfeld wel eens iets fout gaan, we zijn geen heiligen, de cliënten overigens ook niet, maar dat er structurele problemen zijn is niet aan de orde', vertelt Rob Oostdam.