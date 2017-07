Dronken vrouw valt op stuur en blijft toeteren

TIEL - Aan de Kwelkade in Tiel heeft de politie woensdagavond een dronken automobiliste aangehouden. De vrouw trok de aandacht van buurtbewoners nadat ze met haar hoofd op het stuur van haar auto viel en daardoor de claxon langdurig indrukte.

Rond 20.00 uur zag een buurtbewoner hoe de automobiliste plotseling voor zijn woning stopte. De man zag dat de vrouw met haar hoofd op het stuur viel, waardoor de claxon luid klonk. De man besloot naar buiten te gaan en te kijken of de vrouw in orde was.

De man hield de vrouw aan de praat en belde ondertussen de politie. De politie liet de vrouw een blaastest doen. De uitslag was opvallend hoog: de vrouw had zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed.

'Waar ben ik?'

De politie spreekt vol lof over de oplettende man, omdat hij 'een groot gevaar van de weg heeft gehaald'. De vrouw wist namelijk niet in welke plaats ze was en moest nog meer dan 70 kilometer naar huis rijden.

De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingevorderd en ze moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.