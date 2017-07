Moordenaar 'meisje van Nulde' in beroep tegen verlenging tbs

Foto: ANP

PUTTEN - Mike J., in 2003 veroordeeld voor de gewelddadige dood van zijn stiefdochter Rowena Rikkers, gaat in beroep tegen de beslissing dat zijn tbs-maatregel met twee jaar wordt verlengd. Wanneer dit hoger beroep dient, is nog niet duidelijk. Eerder deze maand bepaalde de rechtbank in Zutphen dat de maatregel van de 48-jarige man niet gestopt zou worden.

Kleuter Rowena kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Lichaamsdelen werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Advocaat Sébas Diekstra laat namens de nabestaanden van Rowena weten dat zij het hoger beroep met vertrouwen tegemoet zien. 'Tijdens de vorige zitting voelden de vader en zus van Rowena zich voor het eerst echt gehoord', aldus Diekstra donderdag. De vader en de jongere zus van Rowena hadden om spreekrecht gevraagd tijdens de zitting. Hoewel de rechtbank in Zutphen veel begrip toonde voor hun gevoelens, werd dat verzoek geweigerd, omdat de wet zulk spreekrecht niet toestaat bij een tbs-zitting. Zie ook: Moordenaar 'meisje van Nulde' komt voorlopig niet vrij