Wie probeerde post te stelen in Voorthuizen?

VOORTHUIZEN - Het komt weleens voor dat oplichters post proberen te onderscheppen en facturen daarna vervalsen. Maar om daarvoor hele brievenbussen op te blazen, gaat wel wat ver. Toch lijkt het gebeurd te zijn in Voorthuizen in de nacht van woensdag op donderdag.

Rond 01.00 uur is er een grote knal gehoord op de hoek van de Irenelaan en de Bakkersweg in Voorthuizen. Toen 's ochtends de schade aan de brievenbus groot bleek, is de politie gebeld.

De beschadigde post is overgedragen aan PostNL, daarnaast is aangifte gedaan van vernieling. De politie weet niet of er post is onderschept, maar mocht u na 26 juli post hebben gedropt in die brievenbus, waarschuwt u dan de geadresseerden en laat de facturen controleren na ontvangst. Ook kunt u contact opnemen met PostNL.