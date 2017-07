Dodelijk kermisongeluk VS: attractie gebouwd in Gelderland

NEEDE - De kermisattractie waarmee woensdag een dodelijk ongeluk gebeurde in de Amerikaanse stad Columbus, is gebouwd door het Nederlandse bedrijf KMG, een fabrikant van kermisattracties in Neede. Dat bevestigt projectleider Albert Kroon van KMG donderdag tegen Omroep Gelderland.

Kroon zegt geschrokken te zijn van het ongeluk. 'Onze eerste zorg is het medeleven met het dodelijke slachtoffer en de zorg voor de gewonden die in het ziekenhuis liggen.'

Over de oorzaak van het ongeluk is volgens KMG nog niets bekend. 'We hebben contact met het bedrijf dat al jarenlang onze attracties exploiteert in de Verenigde Staten. Die zullen de zaak onderzoeken', aldus Kroon. 'Ik wil niet speculeren, ik moet de feiten hebben.'

Het bedrijf wacht de rapportage over het ongeluk af en zal zich dan beraden op eventueel te nemen maatregelen. 'Afhankelijk van de bevindingen gaan we beslissen of andere machines onderzocht moeten worden.' Inmiddels is wel besloten om de andere 42 attracties van hetzelfde type voorlopig stil te zetten. Daarvan staan er 3 in Nederland, maar geen in Gelderland.

Het is volgens Kroon het eerste ongeluk in het 28-jarig bestaan van het bedrijf. De attractie was 19 jaar oud.

