Oranjevrouwen populair: honderden fans azen op kaartjes

Foto: ANP

DOETINCHEM - Ruim 2,3 miljoen kijkers op tv zagen de voetballende Oranjevrouwen in de laatste poulewedstrijd op het EK in eigen land. En 12.600 toeschouwers zullen zaterdag de kwartfinale tegen Zweden op de Vijverberg in Doetinchem live bekijken.

De dames zijn populair en dat is goed merkbaar. Honderden mensen vragen via de site Ticketswap om kaartjes voor die kwartfinale. De laatste dagen werden tientallen kaarten verkocht via de website, maar op dit moment zoeken nog bijna 700 mensen naar een kaartje. Het probleem is alleen dat er op dit moment geen enkel kaartje wordt aangeboden. Iedereen lijkt er wel bij te willen zijn zaterdag en daardoor is de Vijverberg zelfs helemaal uitverkocht. Iets wat, ondanks het trouwe publiek, De Graafschap de laatste jaren niet vaak lukte. De wedstrijd is ook te zien op een groot beeldscherm in de fanzone aan de IJsselkade in Doetinchem. Wilt u de wedstrijd tussen Nederland en Zweden wel zien? Dan kan dat natuurlijk gewoon op tv. De wedstrijd begint zaterdag om 18.00 uur.