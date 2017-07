Muslu geniet van rentree als teammanager bij NEC

LIER - Een nieuw, maar ook vertrouwd gezicht bij NEC is Muslu Nalbantoglu.

Hij is terug bij de Nijmeegse club als teammanager. Tegen Lierse SK was de voormalige rechtsback voor het eerst in functie. "Mijn eerste wedstrijd voor NEC tegen een profclub was ook tegen Lierse. Dat was toen in Groesbeek bij De Treffers. Dat is wel heel apart. Het voelt als thuiskomen. Heel veel bekende gezichten. Ik ben blij om terug te zijn."

Muslu weet wat het is om kampioen te worden van de eerste divisie. In 2010 kopte hij als aanvoerder De Graafschap naar de titel. "Dat waren hele mooie momenten. Die pakken ze me niet meer af. We hopen met NEC hetzelfde te kunnen bewerkstelligen. Het zag er aardig uit, al waren er ook fases dat het iets minder was."

Dit was voorlopig de enige wedstrijd van Muslu als teammanager. "Ik begin 21 augustus. Ik ga eerst nog naar Turkije, dat was al gepland. Ik ga daarna full-time aan de slag. Ik heb er heel veel zin in."