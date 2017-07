Groot kunstwerk siert Varsseveldse turnhal op

VARSSEVELD - De Varsseveldse turnhal, de Van Raam Arena, heeft een grote muurschildering gekregen. Vormgever en kunstenaar Dorjan Duitshof heeft vijf disciplines van het turnen op de vijfentwintig meter lange muur aangebracht.

De Varssevelds Gymnastiek Vereniging kent in haar bijna negentig jarig bestaan vele hoogtepunten. Internationale turngala’s, een interland en turners die nationaal furore maken. Tegenwoordig neemt de VGV in de nationale turnwereld een belangrijke plaats in. Met de Van Raam Arena krijgen ze een van de modernste turnhallen in het land. Daar mocht Dorjan, de afgelopen weken, haar creativiteit met de kwast op los laten.

Het ontwerp, in de olympische kleuren, heeft Dorjan gemaakt en met de hand aangebracht op de hoge witte muur. De ronde vormen van de schildering beelden de dynamiek van het turnen en de ontwikkeling van de sporters uit.

Vijf disciplines uit de sport staan afgebeeld; ringen, brug, bok, free running en ritmische gymnastiek.