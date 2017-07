The Kelly Family treedt op in Zelhem

ZELHEM - Het Mega Piraten Festijn keert zaterdag 23 september terug naar Zelhem. Het rondreizende festival heeft voor de komende edities een extra grote vis aan de haak geslagen: The Original Voices of the Kelly Family.

The Kelly Family is een wereldwijd bekende formatie. Ze scoorden hits met nummers als I Can't Help Myself en Fell in Love with an Alien.

Daarnaast zijn er in Zelhem weer diverse bekende Nederlandstalige artiesten van de partij. Van Jan Smit tot Jannes, van Bökkers tot Jan Keizer & Anny Schilder. De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis.

Het Mega Piraten Festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour dit jaar in maar liefst negen plaatsen neer. In Zelhem vindt het plaats op het terrein aan de Slangenburgweg.