Bokser Koemans bereikt laatste vier in Tsjechië

ZELHEM - De Zelhemse bokser Stanley Koemans is doorgedrongen tot de halve finale van een AIBA-toernooi in Tsjechië. Hij won de kwartfinale overtuigend van de Pool Aleksander Stawirej.

'De wedstrijd liep heel erg goed', zegt Koemans. 'Ik heb elke ronde echt overklast gewonnen.' Het is voor de Zelhemse bokser het laatste toernooi van dit seizoen. Donderdag vecht hij de halve finale tegen de kampioen van Duitsland.

'Dat gaat een zware wedstrijd worden, want die jongen is ook gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen', aldus Koemans. 'Maar ik heb twee keer eerder tegen hem gevochten en ik weet dat ik alles in huis heb om van hem te winnen.'

Olympische Spelen

Het seizoen is voor de boomlange bokser al geslaagd. 'Veel wedstrijden gebokst en ook veel gewonnen. Het was een mooie stijgende lijn van het begin tot het eind.' Alle toernooien en wedstrijden speelt de Achterhoeker met zijn blik op de Olympische Spelen in 2020. 'Ik voel dat ik op de goede lijn zit, elke wedstrijd wordt beter. Het wordt steeds helderder, het pad naar die Spelen.'