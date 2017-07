Bewoner gewond bij gewapende woningoverval in Wehl

WEHL - Aan de Julianastraat in Wehl is donderdagochtend een man overvallen in zijn woning. Hij is bedreigd met een wapen en mishandeld, daarbij heeft hij verwondingen opgelopen. Op de oprit zijn bloedsporen gevonden.

Een familielid heeft de 59-jarige man rond 07.30 uur gewond in zijn woning aangetroffen. Het familielid sloeg alarm en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het rechercheteam van de politie onderzoekt de bloedsporen op de oprit. Foto: Jordi Deckert

Het is niet bekend wat er tijdens de overval is buitgemaakt. De politie doet onderzoek, de oprit van de woning is afgezet met linten en de rolluiken zitten dicht. Ook probeert de politie door middel van buurtonderzoek duidelijkheid te krijgen over wat er precies is voorgevallen.

Verslaggeefster Vera Eisink van Omroep Gelderland is in Wehl. Buurtbewoners reageren geschrokken op het nieuws: 'Dit verwacht je niet in zo'n klein dorp. Vroeger gebeurden dit soort dingen alleen in de grote stad, nu ook hier.'