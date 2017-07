Winkels Witteveen ondanks faillissement open

ARNHEM - De winkels van het failliete Witteveen Mode zijn tot nader order gewoon open. Dat laat curator Van Bethem & Keulen Advocaten donderdag weten. Woensdag werd het damesmodemerk failliet verklaard.

Een te hoog opgelopen belastingschuld heeft tot het faillissement geleid. Hierdoor komen de 400 werknemers van het bedrijf op straat te staan. Over wanneer dit precies gebeurd, komt volgens de curator op vrijdag mogelijk meer duidelijkheid.

Witteveen heeft vestigingen in heel Gelderland: in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Nijmegen, Tiel, Wageningen, Wijchen en Zutphen. Witteveen Mens Shop in Arnhem is niet failliet, die hoort niet tot de keten.

