Het regent de komende nachten vallende sterren

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - De komende dagen zijn er, ondanks de bewolking, veel vallende sterren te zien in Gelderland. Donderdagnacht zijn er negentien meteoren per uur te zien. 'In het weekend zelfs 24 per uur', zegt Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen.

'De lucht is niet wolkeloos vannacht, dat zeker niet', zegt Britta op Radio Gelderland. 'Er blijven, net als overdag wolkenvelden over de provincie trekken, maar er zitten wel mooie gaten tussen', legt ze uit. Met deze 'gaten' bedoelt ze dat het op sommige momenten wél kraakhelder zal zijn en dan moet de meteorenregen goed te zien zijn. Wekker zetten? De grootste kans om de vallende sterren te zien is vannacht tussen 02.00 en 04.00 uur. 'Als je de kans ziet, zou ik zeker even gaan kijken', aldus Britta. Geïnteresseerden die vrijdag vroeg naar hun werk moeten, kunnen dit weekend de wekker zetten. Dan neemt het aantal lichtsporen in de lucht toe tot 24 per uur. 'Maar ook dit weekend zit er geen kraakheldere nacht tussen', waarschuwt de weervrouw. Hoogtepunt in augustus Na volgende week dinsdag neemt het aantal vallende sterren volgens Weeronline weer af, maar in augustus komt er een nieuwe periode met veel vallende sterren aan. Dan trekt de Perseïden-meteorenzwerm weer langs de aarde. Dat gebeurt elk jaar in de zomer. Het hoogtepunt van dit jaar wordt verwacht op 13 augustus: dan zouden er 44 meteoren per uur te zien moeten zijn. Zie ook: Sterrenregen: dit zijn dé tips om optimaal te kunnen genieten