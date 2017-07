Waterpolitie deelt maand lang geen bekeuringen uit

NIJMEGEN - De waterpolitie stopt vanaf vandaag met het uitdelen van bekeuringen. Er is een slepend conflict met de korpsleiding over bezuinigingen.

De actie duurt een maand. Er is bewust voor deze periode gekozen, weet het AD. In de zomer deelt de waterpolitie zo'n duizend bonnen uit voor te hard varen, huftergedrag op het water of het veroorzaken van gevaarlijke situaties. Er wordt nu alleen nog maar bij noodsituaties opgetreden. In alle andere gevallen blijft het bij een waarschuwing.

In maart en juni voerde de waterpolitie ook al actie. Ook toen werd aandacht gevraagd voor de bezuinigingen. De opvatting is dat de korpsleiding alleen oog heeft voor cijfertjes en niet goed kijkt naar de aard van het werk. In de Waalhaven in Nijmegen werd in maart, als pressiemiddel, een patrouilleboot aan de ketting gelegd. Het had geen effect.

De waterpolitie patrouilleert in Gelderland op de grote rivieren en is daar verantwoordelijk voor de veiligheid.

