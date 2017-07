Gestolen crossmotor per toeval teruggevonden

NIJMEGEN - De politie heeft woensdagavond een gestolen crossmotor, van het merk KTM, teruggevonden. Agenten ontdekten het voertuig in een schuurtje in de Nijmeegse wijk Hatert.

Agenten zagen op de O.C. Huismanstraat in Nijmegen twee jongens op een scooter rijden. Ze wilden het voertuig controleren, maar de jongens gingen er snel vandoor. Even later werden ze alsnog staande gehouden. Toen bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had en dat er een WOK-melding op de scooter zat. Hij kreeg als beloning drie bekeuringen.

Diverse onderdelen

De bijrijder had geen id-kaart bij, waarna agenten naar de woning van deze minderjarige jongen zijn gegaan. Daar aangekomen werden diverse motor- en scooteronderdelen in de tuin aangetroffen. De agenten vertrouwden het niet en stelden een onderzoek in. Daarbij werd de gestolen crossmotor gevonden.

De broer van de minderjarige jongen is aangehouden en de zaak wordt verder onderzocht.