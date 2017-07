Kröller-Müller Museum stuurt kunstwerk op tournee

OTTERLO - Het Kröller-Müller Museum in Otterlo stuurt dit najaar samen met het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuistien topstukken uit hun collectie op tournee door Nederland. Het Kröller-Müller leent Petite chouette, het uiltje, van Picasso uit.

Het gaat verder om werken van Rembrandt, Appel, Steen, Monet. Met deze werken willen de musea van 4 oktober tot en met 25 maart 2018 laten zien hoe ze de nationale kunstcollectie hebben uitgebreid.

De tien werken reizen van musea naar musea en en zijn tijdens de zogenoemde 'pop-upprestatie' te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterlo, in het Mauritshuis in Den Haag, in het Fries Museum in Leeuwarden, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Rembrandt en Monet

Het gaat om aanwinsten uit de periode 1999-2016. De werken van andere musea die op tournee gaan zijn onder meer De burgemeester van Delft en zijn dochter van Jan Steen, Portret van een oude man van Rembrandt, Molens bij Zaandam van Monet, De vierkante man van Karel Appel en Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht van Gerrit Adriaensz Berckheyde.