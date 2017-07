Afgebrand café gesloopt vanwege instortingsgevaar

EWIJK - Het afgebrande café 't Uuleke in Ewijk is woensdagavond gesloopt vanwege instortingsgevaar. Dat meldt de gemeente Beuningen.

De brand brak dinsdagmorgen in de vroege ochtend uit. Na een paar uur blussen was het vuur onder controle, maar het café was toen al zwaar getroffen.

Tijdens de brand was er niemand aanwezig. De eigenaar hoorde in het ziekenhuis van de brand. Hij kampt met hartklachten. Bij de brand kwam veel rook vrij.

