Jay-Roy Grot wil best bij NEC blijven

LIER - Jay-Roy Grot vervulde een nadrukkelijke rol bij de 2-1 zege van NEC uit tegen Lierse SK.

Hij opende de score met een voor hem typische droge knal. 'Ik kreeg die bal en dacht: die schiet ik vol op goal. De tweede helft kon ik mijn snelheid beter gebruiken en ging het lekker. Het is pittig, want door het EK heb ik minder vrije dagen gehad dan de rest. Maar het is voetbal, dat hoort erbij.'

Interview met Jay-Roy Grot:

Grot stond in de belangstelling van wat clubs, maar wil best bij NEC blijven. 'Ik zie wel wat er gebeurt. Ik focus mij nu op NEC. Kampioen worden is zeker niet vervelend.'

De aanvaller was in de slotfase nog betrokken bij een opstootje. 'Ja, ik kwam in een duel en die speler werd helemaal gek. En daar reageerde ik ook op. Er zat wat vuur in het voetbal. Dat is aan de ene kant ook goed, lekker fel en agressief. We willen allemaal graag winnen. Het is dan net een competitiewedstrijd.'