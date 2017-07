TEC-spelers steunen broer Ajacied Nouri

TIEL - Voetballers van tweededivisionist TEC uit Tiel steken hun teamgenoot Mohammed Nouri met een video een hart onder de riem.

De 23-jarige Mohammed is de broer van Ajax-speler Abdelhak Nouri. Appie, zoals zijn broer liefkozend wordt genoemd, zakte 8 juli in Oostenrijk tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Hij werd minutenlang gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek vijf dagen later dat de 20-jarige Ajacied ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Verschrikkelijke situatie

'Het is heel moeilijk woorden te vinden', zegt doelman Sebastiaan van der Sman op de video van RegioTV Tiel. 'Maar we willen onze steun betuigen in deze verschrikkelijke situatie. Het is onbegrijpelijk en ondenkbaar wat zich op dit moment allemaal afspeelt. We willen als team, ik als persoon en alle mensen in mijn omgeving steun betuigen aan Mo, Nouri, zijn ouders en de rest van de familie.'

Mohammed is bezig aan zijn derde seizoen bij TEC. De aanvaller traint voorlopig niet mee.

De video van RegioTV Tiel:

Mohammed maakte voor AJAX TV een vlog, inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken, van het Ajax-debuut van zijn broer: