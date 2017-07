Economie trekt aan, vacatures bijna niet in te vullen

NIJMEGEN - Gelderse bedrijven hebben moeite om personeel te vinden. Met name in de logistiek, detailhandel en bouw zijn er veel vacatures, blijkt uit cijfers van het UWV.

Dat merken ze ook in de praktijk, zoals bij De Klok Logistics in Nijmegen. 'Wij hebben heel veel moeite om chauffeurs te vinden', zegt personeelsadviseur Pieta Bekers. 'Er werken hier honderd chauffeurs en we kunnen er zo tien extra aannemen.'

Het Nijmeegs bedrijf is daarvoor extern en intern aan het werven. 'We adverteren en we vragen interne medewerkers of ze chauffeur willen worden. Dat levert wel wat op maar het duurt ook allemaal lang. Ook zijn we bezig om via het Werkbedrijf Nijmegen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vak in te krijgen', vertelt Bekers. Iemand opleiden tot chauffeur duurt namelijk een half jaar.

Luister hier naar een reportage van Radio Gelderland:

Voorzichtig met vaste contracten

Het luxeprobleem wordt ook bij het UWV gesignaleerd. 'Er wordt veel meer personeel gezocht, in de Achterhoek trekt de bouw aan en over het geheel zie je de detailhandel aantrekken. Wel valt het op dat werkgevers toch nog voorzichtig zijn met het aannemen van vaste mensen.'

De cijfers van het UWV laten de aantrekkende economie zien. Het aantal WW-uitkeringen in de bouw daalde met maar liefst 45 procent, er wordt gezocht naar metselaars, tegelzetters en timmerlieden. Ook de uitzendmarkt en de transportsector doen het goed, blijkt uit dit rijtje.