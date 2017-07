Wordt Titus Brandsma heilig verklaard? 'Genezen door een wonder'

NIJMEGEN - Titus Brandsma, de grootste Nijmegenaar aller tijden, werd in 1985 zalig verklaard. 32 jaar later kan het zomaar eens zijn dat hij door het Vaticaan heilig verklaard wordt.

Het wonder dat nodig is voor een heiligverklaring komt uit Amerika. Uit Florida om precies te zijn. De inmiddels 75-jarige karmeliet Michael Driscoll kampte dertien jaar geleden met een ernstige vorm van kanker. 'Ik had huidkanker en het was uitgezaaid naar mijn nek. Ik zat in de vierde fase', vertelt hij tegen Omroep Gelderland.

De levensverwachting voor Driscoll is somber. Hij wordt geopereerd en gaat terug naar Florida. Het bisdom van de karmeliet besluit massaal voor de zieke te bidden en bidt daarbij tot Titus Brandsma. Driscoll zelf draagt een relikwie van de overledene. Een stukje van een zwarte mantel. 'Meestal is het een stukje van een bot van de overledene, maar dat is in dit geval niet mogelijk doordat hij gecremeerd werd.'

Als hij terugkomt in het ziekenhuis in Boston staat iedereen versteld. Driscoll is op wonderbaarlijke wijze genezen. 'De artsen konden de genezing niet ontdekken, ze noemden het een wonder. De vorm van kanker komt altijd binnen een paar jaar terug, maar ik ben al dertien jaar kankervrij.

Titus Brandsma stierf precies 75 jaar geleden in concentratiekamp Dachau. Hij krijgt een dodelijke injectie nadat hij in het hospitaal is terechtgekomen. Het leven en werk van de katholieke geestelijke inspireren nog altijd mensen over de hele wereld. In 2005 werd hij door de Nijmeegse bevolking uitgeroepen tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden.

Alles ligt in Rome

Brandsma is een held voor Driscoll en om de heiligverklaring te helpen hebben ze de documenten naar Rome gestuurd. 'Pagina's met medische informatie en 45 getuigenissen van mensen die baden tot Brandsma terwijl we maar twaalf getuigenissen nodig hadden.'

Het Vaticaan buigt zich nu over de zaak. 'Ik vraag me wel af waarom hij een wonder nodig heeft, het is met zijn weerstand tegen het nazisme een martelaar voor de kerk geworden. Het is een held voor Nederland. En als ze besluiten dat het geen wonder is, dan weet ik toch dat dat wel zo is.'

Een item over Titus Brandsma van Omroep Gelderland:

Zie ook:

75ste sterfdag grootste Nijmegenaar aller tijden: Titus Brandsma