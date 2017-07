VIDEO: Zo vervang je een enorme schuif in een stuw

Foto: screenshot Rijkswaterstaat

AMERONGEN - Het was een flinke klus voor Rijkswaterstaat: een 270 ton zware schuif in het stuwcomplex op de Nederrijn tussen Amerongen en Maurik is vervangen. Het complex wordt grondig gerenoveerd.

Hoe gaat dat in z'n werk? Rijkswaterstaat maakte er een timelapse van: Volgend jaar wordt de andere vizierschuif van het stuwcomplex Amerongen vervangen. Dan beginnen ook de werkzaamheden bij Hagestein, stroomafwaarts. Later dit jaar is het stuwcomplex bij Driel aan de beurt. Zie ook: Megaoperatie: schuiven bij stuw Maurik worden vervangen