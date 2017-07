EK voetbal: Zweedse dames in Zevenaar

Foto: Omroep Gelderland

ZEVENAAR - Voor Zweden is de voetbalwedstrijd tegen Nederland in Doetinchem een soort van thuiswedstrijd. De Zweedse dames hebben hun trainingskamp namelijk opgeslagen in Zevenaar.

Zaterdagavond om 20.45 uur staan de twee ploegen tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK. De Zweedse dames bereikten de kwartfinale na een tweede plek in groep B, ze haalden daarin vier punten. De Zweedse ploeg is van wereldniveau, in Rio de Janeiro werd zilver gehaald op de Olympische Spelen. Bij iedere training op sportpark Hengelder is veel Zweedse media aanwezig. 'Vrouwenvoetbal is populair in Zweden, en de interesse is toegenomen na het behalen van de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen vorig jaar', zegt Mats Brastedt van de krant Expressen.