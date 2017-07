NEC wint op 't Lisp van Lierse SK

LIER - NEC heeft op 't Lisp tegen het Belgische Lierse SK met 2-1 gewonnen in een oefenwedstrijd. De zege was volkomen verdiend.

De nieuwe aanwinst Mart Dijkstra zat nog niet bij de wedstrijdselectie. Na acht minuten scoorde Arnaut Groeneveld, maar het bleek buitenspel. Jordan Larsson waagde een poging van afstand, maar de bal verdween net naast de kruising. NEC domineerde het duel en dat leidde tot de 0-1 van Jay-Roy Grot met een laag schot.

Daarna drongen de Belgen wat meer aan. En via een flinke uithaal van Buysens werd het gelijk nadat NEC de bal niet weg kreeg. Robin Buwalda kwam goed weg toen hij met geel op zak weer een overtreding maakte. Op slag van rust brak Grot door, maar zijn stiftbal werd tot hoekschop verwerkt. Met 1-1 gingen beide ploegen de kleedkamer in, zo zagen ook de ongeveer vijftig meegereisde NEC-supporters.

Tweede helft

Na rust stoomde Grot door op rechts, maar Groeneveld kon zijn voorzet niet afronden. Even later had de vleugelspits meer succes. Op een dieptepass liep hij knap door en uit een moeilijke hoek rondde de vleugelspits af.

Daarna had NEC de zaken onder controle en werd de bal heel aardig rondgespeeld. Janio Bikel had bijna succes met een afstandsschot. Guus Joppen kopte even later net over. Het werd wel steeds onvriendelijker. Zo was er een opstootje rond Grot.

In de extra tijd haalde Grot nog knap uit, maar Goris kon redden. Het bleef bij 1-2.

Opstelling: Delle; Joppen, Buwalda (Golla), Sturing, Heinloth (Hoogveld); Bikel, Sleegers, den Heijer (Breinburg); Grot, Larsson (Kadioglu), Groeneveld.