Busje botst met stoomtrein in Beekbergen

Foto: Persbureau Heitink

BEEKBERGEN - Op een spoorwegovergang in Beekbergen is woensdag een busje in aanraking gekomen met een stoomtrein. De auto raakte zwaar beschadigd.

Volgens een ooggetuige kwam ook de stoomtrein er niet geheel ongeschonden vanaf, de trein raakte licht beschadigd. Voor zover bekend raakte bij het ongeval niemand gewond. Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur.