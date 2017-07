Heb je een gewone sleurhut? Dan kom je er op deze camping niet in!

VUREN - Met je simpele kaalwitte Kip sleurheut kom je er niet in! Nee, bij camping De Lievelinge geldt: hoe excentrieker, hoe beter.

De ballotagecommissie bepaalt of je caravan leuk genoeg is. Klinkt streng, maar je kunt op de camping in Vuren nu dus wel kamperen tussen de dubbeldekkers, authentieke Amerikaanse campers of pipowagens.

Ze hoopten het stil te houden, maar de pers heeft lucht gekregen van de lievelingscamping van de excentrieke westerlingen. De vakantiebestemming wordt geroemd door het glossy Elle en het bekende online magazine Me to We. Tout hip Westland vertoeft deze maanden op camping De Lievelinge in Vuren. De camping zit dan ook ramvol.

Glamping

Dat geldt ook voor de vaste plekken, daarvoor geldt geen wachtlijst maar is een ballotagecommissie. De leukste ideeën krijgen voorrang, dus met je saaie witte Kip caravan kun je het shaken. Ouderwets met je wc-rol onder de arm naar het toilet hoeft niet meer. Glamping is hier al jaren het toverwoord. Er is een frietkraam met biologische patat, in het restaurant eet je streekproducten en er worden feesten gegeven in een spiegeltent. Ook kan er worden gevist in een nabijgelegen meertje.